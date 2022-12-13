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Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
13:45
Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu
Tarihler 22 Ekim'i gösterdiğinde Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Elektrikli scooter kullanan Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobil çarptı. Ağır yaralanan ikili tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Gençleri hayattan koparan sürücü için istenen ceza ise açıklandı.