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Haberler Yaşam Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:45

Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Tarihler 22 Ekim'i gösterdiğinde Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Elektrikli scooter kullanan Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobil çarptı. Ağır yaralanan ikili tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Gençleri hayattan koparan sürücü için istenen ceza ise açıklandı.

Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Yürekleri yakan kaza, 22 Ekim akşamı, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.

Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

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Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Kazada Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin özel hastaneye kaldırdığı 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınan Gülmez ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

İDDİANAME HAZIRLANDI

Muhammed Can Gülmez hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hazırlanan iddianamede; kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğunun, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etken maddesi etkisinde olmadığının tespit edildiği belirtildi.

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