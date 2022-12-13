Scooter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Sürücüye istenen ceza belli oldu

Yürekleri yakan kaza, 22 Ekim akşamı, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.