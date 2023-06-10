Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! "Bunu kasıtlı yapıyorlar"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çukurova'da meyve-sebze hasatları hızla devam ediyor. Adana'da tarlalarda hasat edilen kemer patlıcan, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra semt pazarları tezgahlarına ve market raflarına gidiyor. Patlıcanın kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 1-2 lira arasında değişirken, bu fiyat semt pazarlarında 4'e katlanarak 8 liraya, market raflarında ise 9'a katlanarak 18 liraya kadar çıkıyor. Yaptıkları tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat farkının önüne geçilemediğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, denetim çağrısı yaptı.

