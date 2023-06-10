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Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! "Bunu kasıtlı yapıyorlar"
Giriş Tarihi: 10.06.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
12:04
Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! "Bunu kasıtlı yapıyorlar"
Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın fiyatı semt pazarında 4'e katlanarak 8 liraya, marketlerde ise 9'a katlanarak 18 liraya satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, hal ile market arasındaki fiyat farkının önüne bir türlü geçilemediğini belirterek denetim çağrısı yaptı. Doğan, "Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz" dedi.