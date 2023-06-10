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Haberler Yaşam Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! "Bunu kasıtlı yapıyorlar"
Giriş Tarihi: 10.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:04

Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! "Bunu kasıtlı yapıyorlar"

Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın fiyatı semt pazarında 4'e katlanarak 8 liraya, marketlerde ise 9'a katlanarak 18 liraya satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, hal ile market arasındaki fiyat farkının önüne bir türlü geçilemediğini belirterek denetim çağrısı yaptı. Doğan, "Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz" dedi.

DHA
Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! Bunu kasıtlı yapıyorlar

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çukurova'da meyve-sebze hasatları hızla devam ediyor. Adana'da tarlalarda hasat edilen kemer patlıcan, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra semt pazarları tezgahlarına ve market raflarına gidiyor. Patlıcanın kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 1-2 lira arasında değişirken, bu fiyat semt pazarlarında 4'e katlanarak 8 liraya, market raflarında ise 9'a katlanarak 18 liraya kadar çıkıyor. Yaptıkları tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat farkının önüne geçilemediğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, denetim çağrısı yaptı.

Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! Bunu kasıtlı yapıyorlar

DENETİM ÇAĞRISI
Adana'da bu yıl patlıcanda üretim bolluğu yaşandığını söyleyen Doğan, bundan dolayı halde ürünün fiyatının oldukça düştüğünü belirtti. Fakat bu fiyat düşüklüğünün tüketiciye yansımadığını vurgulayan Doğan marketlerin denetlenmesi çağrısında bulundu. Doğan, denetim yapıldığında vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır. Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz. Yetkililerden derhal denetimlerin arttırılmasını talep ediyoruz. Halde mazotu, gübresi, tarla masrafına rağmen patlıcanı 1-2 liraya satarken marketlerde neden 9 kat fazlaya satılıyor? 3'e sat, 4'e sat, 5'e sat" diye konuştu.

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Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! Bunu kasıtlı yapıyorlar

'PAHALILIK, HALDEN KAYNAKLANMIYOR'
Halde bir kasa ürün alana da bir kamyon ürün alana da aynı fiyattan ürün verdiklerini söyleyen hal esnafı Hüseyin Petekkaya ise "Ama marketçiler bunu halka ucuz vermiyor. Çok pahalıya satılıyor. Halk bizden ürünün ucuz çıktığını bilsin.

Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! Bunu kasıtlı yapıyorlar

Pahalılık halden kaynaklanmıyor. Ürün elimizde kalıyor. Hal çıkış makbuzları bellidir. Dışarıda neredeyse 10 katına satıyorlar" dedi.

Sebze-meyve fırsatçılığı: Halde 2 markette 18 lira! Bunu kasıtlı yapıyorlar

Semt pazarında alışveriş yapan ve kilosu 8 liradan patlıcan alan Duran Küçükbozdöl ise "Market fiyatları çok anormal. Fırsatçılar bunu kasıtlı yapıyor. 'Fiyat niye böyle?' diye sorunca 'alma' diyorlar. Ben aç kalsam da marketlerden alışveriş yapmıyorum. Pazarda bugün 70 liraya aldığım ürünleri marketlerden 140-150 liraya alamam" dedi.

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