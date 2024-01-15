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Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS'li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:00
Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS'li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunma yaptı. Erzan, "Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Şimdi canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum" ifadelerini kullandı.