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Haberler Yaşam Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS'li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:00

Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS'li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunma yaptı. Erzan, "Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Şimdi canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS’li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

Türkiye futbol ve iş dünyasının karıştığı yüksek kar vaatli fon vurgunuyla sarsıldı! Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiden milyonlarca dolar topladı. Ancak paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine fon yalanı patladı. Tutuklanan Seçil Erzan hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS’li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

"BAGAJI AÇINCA PARALAR KAPIŞILIYORDU"

Savunmasında mağdurlardan aldığı paraların hepsini ödediğin söyleyen Seçil Erzan, "Ben kimden fazla aldım dediysem doğru. Bunları devlet bulmalı. Ben telefonumu çıkardım gerçek ortaya çıksın diye.

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Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS’li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Yalan atmanın bedelini ödüyorum. Canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum. Şubede çok dazla döviz hareketi oluyordu. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Çok özür dilerim. Mağduriyetin sebebi benim ama bu para ben de değil. Ben sadece şube müdürüydüm" ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS’li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

15 YILDIR TANIYORDU… MAĞDUR OLDU!

İfade veren müşteki Nuray Şengüler, Erzan'ı 15 yıldır tanıdığını, eşinin hastane marsafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu anlattı. Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek "Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı.

Seçil Erzan üçüncü kez hakim karşısında! Dikkat çeken GPS’li çanta detay: Bagajı açınca paraları kapışıyorlardı!

Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma öteyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kâğıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok" diyerek şikayetçi olduğunu açıkladı.

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