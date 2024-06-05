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Seçil Erzan ve Bahar Candan 9. koğuşta kapıştı: Cevabını duyunca çıldırdı krize girdi!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
13:10
Seçil Erzan ve Bahar Candan 9. koğuşta kapıştı: Cevabını duyunca çıldırdı krize girdi!
Bankacı Seçil Erzan ile fenomen Bahar Candan dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Silivri'deki 9. koğuşta kalan ve iyi anlaşan ikilinin arası açıldı. Cezaevinde çıkan kavgada her ikisi de sinir krizleri geçirip revire kaldırıldı. Erzan'ın cevabı Candan'ı çıldırttı. İşte olayın detayları…