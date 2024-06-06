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Haberler Yaşam Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:20

Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

Bankacı Seçil Erzan ile fenomen Bahar Candan dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Silivri'deki 9. koğuşta kalan ve iyi anlaşan ikilinin arası açıldı. Cezaevinde çıkan kavgada her ikisi de sinir krizleri geçirip revire kaldırıldı. Erzan'ın cevabı Candan'ı çıldırttı. İşte olayın detayları…

Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

Seçil Erzan ile Bahar Candan'ın arası açıldı... Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın bulunduğu 29 kişiyi yüksek karlı gizli fon sözüyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, tutuklanmıştı. 305 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Erzan, Silivri'deki 9. koğuşa atılmıştı.

Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerle de bu koğuştaydı.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda cezaevinden çıkmıştı. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastaneye kaldırılmıştı.

Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

İddialara göre kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile kapıştı.

Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!

Candan, daha önce çok iyi geçindiği Seçil Erzan ile kavga etmeye başladı. Sözlü atışmalar, ağır hakaretlere kadar vardı.

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