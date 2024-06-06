Haberler
Yaşam
Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:20
Seçil Erzan ve Bahar Candan sinir krizleri geçirdi: 9. koğuşta ortalık karıştı!
Bankacı Seçil Erzan ile fenomen Bahar Candan dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Silivri'deki 9. koğuşta kalan ve iyi anlaşan ikilinin arası açıldı. Cezaevinde çıkan kavgada her ikisi de sinir krizleri geçirip revire kaldırıldı. Erzan'ın cevabı Candan'ı çıldırttı. İşte olayın detayları…