Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

Borç aldığı kişilere çek yazdığını ancak ticaret hayatının olumsuz gitmesinden dolayı parasına bloke konduğunu öne süren Kerim M." Benim M.B.'ye 1 milyon 850 bin lira borcum bulunmaktadır. Her seferinde bana kartlarını kendi isteğiyle verdi.