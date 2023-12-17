Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:59

Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

Fon yalanıyla milyonlarca dolar toplayan bankacı Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Benzer bir olay Zonguldak'ta meydana geldi. Kerim M, 3 arkadaşından 3.5 milyon TL toplayıp izini kaybettirdi. Dost kazığı yiyen mağdurlar isyan etti: 'Arkadaş' dedik, 'iyi niyet' dedik ama yanılmışız…

DHA
Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

Kerim, arkadaşlarını dolandırıp kaçtı. İnanılmaz olay Kozlu ilçesinde yaşandı. Esnaf olan Kerim M. iddiaya göre borç isteyerek veya kazanç vaadederek çevresindeki insanların banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullanarak para topladı.

Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

"UCUZA ALTIN ALACAĞIZ!"
3 arkadaşının 3 milyon 500 bin TL dolandırılığını iddia ederek şikayetçi olmasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Kerim D., 'ucuza altın alacağız' söylemiyle veya borç isteyerek para topladığı kişi sayısı ve meblağ henüz belirlenemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

Alacaklıların sıkıştırmaya başladığı Kerim D.'nin kentten ayrıldığı öne sürüldü. Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞ
Mağdurların şikayetçi olması üzerine 27 Ekim'de karakolda ifade veren Kerim M. suçlamaları reddetti.

Seçil Erzan’dan sonra tokatçı Kerim şoku: Arkadaş dedik yapmaz dedik yanıldık!

Borç aldığı kişilere çek yazdığını ancak ticaret hayatının olumsuz gitmesinden dolayı parasına bloke konduğunu öne süren Kerim M." Benim M.B.'ye 1 milyon 850 bin lira borcum bulunmaktadır. Her seferinde bana kartlarını kendi isteğiyle verdi.

SON DAKİKA