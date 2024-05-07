Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

295 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'a yeni iddianameler düzenlenmeye devam ediyor. Her geçen gün hakkında istenen ceza artan Erzan'ın davasında müşteki sayısı 28'e yükseldi. Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın, Kapalıçarşı'daki birinden para aldığını iddia ederek, "Korkuyorum, kesinlikle ismini veremem" dediği kişi olduğu öne sürülen Cüneyt Demir müşteki olarak yer aldı. Demir, yatırım amacıyla Seçil Erzan'a para teslim ettiğini ancak ne makbuz ne de parasını alamayınca suç duyurusunda bulunmuştu.