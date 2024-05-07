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Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
19:16
Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Seçil Erzan'a yeni iddianame düzenlendi. Müşteki sayısının artmasıyla birlikte Erzan hakkında istenen hapis talebi 295'e çıktı.