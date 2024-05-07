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Haberler Yaşam Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:16

Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Seçil Erzan'a yeni iddianame düzenlendi. Müşteki sayısının artmasıyla birlikte Erzan hakkında istenen hapis talebi 295'e çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
ATAKAN IRMAK
Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

295 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'a yeni iddianameler düzenlenmeye devam ediyor. Her geçen gün hakkında istenen ceza artan Erzan'ın davasında müşteki sayısı 28'e yükseldi. Hazırlanan iddianamede, Erzan'ın, Kapalıçarşı'daki birinden para aldığını iddia ederek, "Korkuyorum, kesinlikle ismini veremem" dediği kişi olduğu öne sürülen Cüneyt Demir müşteki olarak yer aldı. Demir, yatırım amacıyla Seçil Erzan'a para teslim ettiğini ancak ne makbuz ne de parasını alamayınca suç duyurusunda bulunmuştu.

Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

KAPALI ÇARŞI'DA PARA ALDIĞI İSİM MÜŞTEKİ OLDU
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cüneyt Demir, tanıdığı dosyanın mağdurlarından olan Hasan Çorbacı'nın bahsetmesiyle Seçil Erzan ile tanıştığını belirtti.

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Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

Ardından Erzan'ın 2 Mart 2023'te kendisine ulaşarak fona yatırması konusunda iknada bulunduğunu söyledi. Tekirdağ'da yaşayan Cüneyt Demir İstanbul'a gelerek Kapalıçarşı'da bir dövizcide parasını dolar cinsine çevirdiğini, yaklaşık 225 bin doları Erzan'ın isteği üzerine çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini kaydetti.

Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

ARKADAŞLARINI FONA DAHİL ET
Parayı teslimatı esnasında Erzan'ın yanında diğer sanık Nazlı Can'ın olduğunu belirtti. Aradan geçen birkaç gün sonra Erzan'ın arayan Demir makbuz talebinde bulundu.

Seçil Erzan’nın cezası her geçen gün artıyor: 295 yıla yükseldi!

İddiaya göre Seçil Erzan, normal şartlarda Demir'in bu fona giremeyeceği, köylüsü olması sebebiyle ablalık yaparak fona dahil ettiğini söyledi. Erzan ayrıca Demir'e "Arkadaşlarını fona dahil et" teklifinde bulundu.

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