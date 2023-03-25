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Haberler Yaşam Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları
Giriş Tarihi: 25.03.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 23:26

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Geri sayım devam ederken Türkiye'nin gündeminde son seçim anketi sonuçları yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 Mart tarihi itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. Peki, seçmen ne diyor, son anketler ne gösteriyor, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 2023 Son seçim anketi sonuçları ile Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere milyonlarca seçmen, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullanacak. Tarihi güne kısa süre kala son seçim anketi sonuçları İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma tarafından yayınlandı. Sonuçlara göz atıldığında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı dikkat çekti. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl? İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile kim kazanır sorusunun yanıtı…

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40'I AŞTI!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

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Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

İYİ PARTİ: YÜZDE 7

MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7

TİP: YÜZDE 1,9

YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4

DİĞER: 2,8

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