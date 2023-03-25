Haberler Yaşam Seçim anket sonuçları 2023 son dakika: Seçime 49 gün kala son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları

Giriş Tarihi: 25.03.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 23:26

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Geri sayım devam ederken Türkiye'nin gündeminde son seçim anketi sonuçları yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 Mart tarihi itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. Peki, seçmen ne diyor, son anketler ne gösteriyor, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 2023 Son seçim anketi sonuçları ile Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları…