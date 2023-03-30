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Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:35

Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Son seçim anket sonuçları son dönemde Türkiye'nin gündeminde! Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile merak edilirken "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. İşte son seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.

Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Partilerin Cumhurbaşkanı adayı açıklamalarının ardından gözler seçmene çevrildi. Bu noktada "Son seçim anket sonuçları nasıl, oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. En çok merak edilen konu ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı…14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kısa süre kala seçim anket sonuçları yakından takip ediliyor. Türkiye 14 Mayıs tarihinde 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve tüm detaylar.

Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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