Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Partilerin Cumhurbaşkanı adayı açıklamalarının ardından gözler seçmene çevrildi. Bu noktada "Son seçim anket sonuçları nasıl, oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. En çok merak edilen konu ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı…14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kısa süre kala seçim anket sonuçları yakından takip ediliyor. Türkiye 14 Mayıs tarihinde 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve tüm detaylar.