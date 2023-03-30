Seçim anket sonuçları 45 gün kala belli oldu! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Son seçim anket sonuçları son dönemde Türkiye'nin gündeminde! Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları ile merak edilirken "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. İşte son seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.