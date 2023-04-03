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Haberler Yaşam SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:05

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Türkiye seçim anket sonuçları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. Açıklanan adaylar sonrasında ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile merak ediliyor. İşte seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Seçim anket sonuçları, 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek milletvekili seçimlerine oldukça kısa bir süre kala Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Peki son anketler ne gösteriyor? Adayların belirlenmesiyle beraber gözler seçmenin yanıtında. İşte son seçim anketi sonuçları ile Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları…

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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