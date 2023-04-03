Haberler Yaşam SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:05

SEÇİM ANKET SONUÇLARI SON TABLO | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Türkiye seçim anket sonuçları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. Açıklanan adaylar sonrasında ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile merak ediliyor. İşte seçim anket sonuçları son durum ve detaylar.