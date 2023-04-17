Seçim anket sonuçlarıyla seçmenin nabzı tutuldu! Seçime 1 aydan az süre kala son durum ne? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

Seçimlere doğru Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları seçim anketleriyle ortaya çıktı. Ülke adeta 14 Mayıs'a kilitlenirken 10 binden fazla vatandaşa "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi ve yanıtlarla seçmenin nabzı tutuldu. Peki, seçim anket sonuçlarına göre kim, hangi parti önde? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim anket sonuçlarından son veriler.