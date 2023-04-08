Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru partilerin oy oranları güncellenmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan adaylıkları oy pusulasında yerini alırken Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy potansiyeli seçim anket sonuçları ile araştırılıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin seçileceği sandıkta yarış sürüyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son dakika ankette Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nin seçim sonuçları…