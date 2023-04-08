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Haberler Yaşam Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 23:26

Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru partilerin oy oranları güncellenmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan adaylıkları oy pusulasında yerini alırken Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy potansiyeli seçim anket sonuçları ile araştırılıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin seçileceği sandıkta yarış sürüyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son dakika ankette Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nin seçim sonuçları…

Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Veriler takip edilirken Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında Ak Parti oy potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan CHP oyları da araştırılıyor. Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Partilerin oy oranları adayların sıralamasını belirliyor. Seçime doğru milletvekili aday listeleri açıklanmaya başladı. İşte, seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları güncel veriler…

Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

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Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

CHP'YE İYİ PARTİ DARBESİ!

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı.

"Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.

Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz."

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