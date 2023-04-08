Son Dakika Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı sonuçları oy oranları: 14 Mayıs’a doğru son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

CHP'YE İYİ PARTİ DARBESİ!

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı.

"Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.

Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz."