YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başlarken seçim anketi 2023 Nisan sonuçları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde YSK ile paylaşılan 28. Dönem milletvekili aday listeleri seçmenin kararında etkili olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasındaki 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti gibi partilerde milletvekili seçimleri de gündemde. Seçim anket sonuçları son dakika verileri araştırılıyor. Binlerce kişiye yöneltilen "hangi adaya oy vereceksiniz" sorusu yanıtlandı. Peki, partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son seçim anketi 2023 Nisan sonuçları…