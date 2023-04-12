YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

Seçim anketi sonuçları son dakika gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar kesinleşirken partiler milletvekili listelerini de belirledi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bünyesinde mesai yoğun olarak devam ediyor. Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Anlık oy oranları son anket ile araştırılıyor. Oy kullanmak için hazırlanan seçmen seçim beyannamelerini de incelemeye başladı. İşte, son seçim anket sonuçları güncel veriler…