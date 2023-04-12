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Haberler Yaşam YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs'a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:33

YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs'a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başlarken seçim anketi 2023 Nisan sonuçları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde YSK ile paylaşılan 28. Dönem milletvekili aday listeleri seçmenin kararında etkili olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasındaki 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti gibi partilerde milletvekili seçimleri de gündemde. Seçim anket sonuçları son dakika verileri araştırılıyor. Binlerce kişiye yöneltilen "hangi adaya oy vereceksiniz" sorusu yanıtlandı. Peki, partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son seçim anketi 2023 Nisan sonuçları

YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

Seçim anketi sonuçları son dakika gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar kesinleşirken partiler milletvekili listelerini de belirledi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bünyesinde mesai yoğun olarak devam ediyor. Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Anlık oy oranları son anket ile araştırılıyor. Oy kullanmak için hazırlanan seçmen seçim beyannamelerini de incelemeye başladı. İşte, son seçim anket sonuçları güncel veriler…

YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

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YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

YENİ Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anket sonuçları son dakika verileri

GENAR SEÇİM ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

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