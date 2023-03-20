Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

Genel seçimler Türkiye'nin dört bir yanında bekleniyor. Seçim anketi sonuçları 2023 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Adayların açıklanmasıyla birlikte Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin oy oranları değerlendirilirken seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan gibi isimler arasında karar kılıyor. Seçim anket sonuçları son dakika araştırılırken seçim ikinci tura kalır mı sorusu da gündemde. Peki, son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm merak edilenler…