Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40'I AŞTI!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.