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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:58

Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

Genel seçimler Türkiye'nin dört bir yanında bekleniyor. Seçim anketi sonuçları 2023 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Adayların açıklanmasıyla birlikte Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin oy oranları değerlendirilirken seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan gibi isimler arasında karar kılıyor. Seçim anket sonuçları son dakika araştırılırken seçim ikinci tura kalır mı sorusu da gündemde. Peki, son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm merak edilenler…

Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

Seçim anket sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihi için kesinleşen Türkiye Genel Seçimler için geri sayım başladı. Çok öncesinde açıklanan Başkan Erdoğan'ın adaylığı sonrasında 6'lı masadaki krizlerin ardından aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra diğer partiler de adaylarını bir bir açıkladı. Seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanır gibi sorular seçim öncesi şekilleniyor. İşte, son seçim anketi oy oranları son durum…

Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40'I AŞTI!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

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Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

Seçim anketi sonuçları 2023 nasıl, kim önde? İşte partilerin oy oranları ile güncel seçim anket sonuçları son dakika verileri

İYİ PARTİ: YÜZDE 7

MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7

TİP: YÜZDE 1,9

YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4

DİĞER: 2,8

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