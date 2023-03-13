SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları ve oy oranları

İşte Mahmut Övür'ün "Masadaki kirli pazarlıklar" başlıklı yazısından seçim anketi bölümü

Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.

Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.

O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.

Diğer partilerin oranları 1'in altında...

Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil: