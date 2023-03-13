SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 | Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları ve oy oranları

Türkiye genel seçimler için geri sayıma başladı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 14 Mayıs seçim tarihi olarak belirlendiği duyuruldu. Haftalar kala güncel seçim anketi sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Seçmen, "hangi partiye oy vereceksiniz" sorusunu yanıtlıyor. Gündemde tek bir soru var: Cumhur İttifakı mı önde Millet İttifakı mı önde? Son adayların da açıklanmasıyla birlikte seçim anket sonuçları 2023 son dakika haberleri arasında yerini aldı. Peki, son seçim anketi sonuçları nasıl? İşte, adaylar ve oy oranları…