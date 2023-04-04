SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylıkları kesinleşen isimler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Bu gelişme sonrası seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri yakın takibe alındı. Seçmenlerle yapılan anketler partilerin oy oranları ve hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Peki, Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, seçim ikinci tura kalır mı? İşte, 2023 Seçim anketi sonuçları son tablo…