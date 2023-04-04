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Haberler Yaşam SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:29

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylıkları kesinleşen isimler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Bu gelişme sonrası seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri yakın takibe alındı. Seçmenlerle yapılan anketler partilerin oy oranları ve hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Peki, Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, seçim ikinci tura kalır mı? İşte, 2023 Seçim anketi sonuçları son tablo…

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Seçim anket sonuçları son dakika verileri tarihi güne sayılı günler kala Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir buçuk ay kaldı. Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla beraber adayların ve partilerin oy oranları son durum araştırmaları başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 verileri ile partilerin oy potansiyeli belli oldu. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde, kim kazanır? İşte, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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