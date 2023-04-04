SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA | Seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Seçim anket sonuçları son dakika verileri tarihi güne sayılı günler kala Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir buçuk ay kaldı. Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla beraber adayların ve partilerin oy oranları son durum araştırmaları başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 verileri ile partilerin oy potansiyeli belli oldu. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde, kim kazanır? İşte, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları.