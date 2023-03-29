Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim anket sonuçları ile son durum sorgulanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olurken Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylık için gereken imzayı topladı. Dört aday kesinlik kazanırken hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu merak konusu oldu. Partilerin oy oranları ise yapılan anketler sonucu ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde sorusuna yanıt arıyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, son durum ve detaylar…