Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:04

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim anket sonuçları ile son durum sorgulanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olurken Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylık için gereken imzayı topladı. Dört aday kesinlik kazanırken hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu merak konusu oldu. Partilerin oy oranları ise yapılan anketler sonucu ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde sorusuna yanıt arıyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, son durum ve detaylar…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları son durum gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek olan seçmen, Cumhurbaşkanı adayı oy oranları için araştırmalarına başladı. Halkın nabzının tutulduğu seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile partilerin oy potansiyeli ortaya çıktı. Tarihi güne sayılı günler kala partilerin toplam seçim gücü netleşmeye başladı. Peki, 2023 son dakika seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Seçime 46 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

SON DAKİKA