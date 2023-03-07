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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:25

Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakıMillet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

Türkiye adım adım seçim tarihine yaklaşırken geçtiğimiz gün 6'lı masa da aylardır uzlaşmaya varamadığı Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Bu kapsamda son anket sonuçları da merak ediliyor. 2023 seçimlerine ilişkin olarak düzenlenmekte olan anketlere göre "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yapılacağı tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki, seçmen ne diyor? İşte 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı, hangi parti önde? Sorusunun yanıtı…

Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

Son seçim anketi sonuçları, Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alan konular arasında bulunuyor. Türkiye Genel Seçimlerinin yapılacağı tarih önceki aylarda duyurulmuş ancak 6'lı masa bir türlü Cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlayamamıştı. Açıklama dün geldi ve Millet İttifakı bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bildirildi. Seçimlerin yapılacağı tarihe yaklaşırken seçmenin nabzı yapılan anketlerce tutuluyor. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı, hangi parti önde? Sorusunun yanıtı…

Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2023 genel seçimleri için geri sayım sürerken "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltilen seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösterirken bilindiği üzere aylardır sürüncemeye giden 6'lı masa adayı sonunda açıklandı.

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Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

İşte Mahmut Övür'ün "Masadaki kirli pazarlıklar" başlıklı yazısından seçim anketi bölümü

Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.

Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.

O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:
AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.

Diğer partilerin oranları 1'in altında...
Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil:

Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5, Mansur Yavaş: Yüzde 11.8, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.
Akşener'in kavga çıkardığı İmamoğlu, Demirtaş'ın bile gerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi HDP destek verse de bu sonuç değişmiyor.

Bu tablodan Başkan Erdoğan'ın dediği, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" gibi bir sonuç çıkması şaşırtıcı değil.

Bir taraftan da A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketlerinin sonucunu paylaşmış ve son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıklamıştı.

"Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı."

Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

CUMHUR İTTİFAKINDA CİDDİ TOPARLANMA VE YÜKSELİŞ

"Döviz disiplin altına alındı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı.Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.Şu an ("Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulduğunda) AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında."

ifadelerini kullandı.

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