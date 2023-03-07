Seçim anketi sonuçları ile seçmenin nabzı tutuldu! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı? İşte 2023 son seçim sonuçları anketi

Türkiye adım adım seçim tarihine yaklaşırken geçtiğimiz gün 6'lı masa da aylardır uzlaşmaya varamadığı Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Bu kapsamda son anket sonuçları da merak ediliyor. 2023 seçimlerine ilişkin olarak düzenlenmekte olan anketlere göre "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yapılacağı tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki, seçmen ne diyor? İşte 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı, hangi parti önde? Sorusunun yanıtı…