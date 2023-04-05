Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları
Giriş Tarihi: 05.04.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 20:28

Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sayılı günler kala seçim anket sonuçları güncel oy oranları konusunda seçmene fikir veriyor. Aday listesi kesinleşirken partilerin oy potansiyelleri de adayların oyları üzerinde etkili olacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın adaylıkları onaylanırken seçim anketi sonuçları Nisan 2023 için araştırılmaya devam ediyor. Peki, Türkiye genel seçimlerinde kim önde, fark yüzde kaç? İşte, seçim anket sonuçları son dakika verileri…

Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

Seçim anketi sonuçları son dakika belli oluyor. 14 Mayıs'a geri sayım azalırken AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi oy yüzdelikleri gündemdeki yerini koruyor. Mayıs öncesinde genel durum tartışılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi 2023 sonuçları ile partilerin oy oranları araştırılıyor. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaşırken oy kaybeden bir partiye dikkat çekti. Peki, seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, detaylar…

Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

CHP'YE İYİ PARTİ DARBESİ!

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı.

SON DAKİKA