Son Dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 yayında: Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım! İşte son seçim anketi sonuçları ile güncel oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sayılı günler kala seçim anket sonuçları güncel oy oranları konusunda seçmene fikir veriyor. Aday listesi kesinleşirken partilerin oy potansiyelleri de adayların oyları üzerinde etkili olacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın adaylıkları onaylanırken seçim anketi sonuçları Nisan 2023 için araştırılmaya devam ediyor. Peki, Türkiye genel seçimlerinde kim önde, fark yüzde kaç? İşte, seçim anket sonuçları son dakika verileri…