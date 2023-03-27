Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Öncesinde son seçim anketi sonuçları 2023 güncel verileri takip ediliyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismini açıklarken Millet İttifakı yaşanan krizlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde karar kıldı. Öte yandan 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını resmen ilan etti. Seçim anket sonuçları nasıl, kim önde ve kazanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin ve adayların oy oranları güncellenmeye devam ediyor. İşte, seçim anketi sonuçları son dakika verileri…