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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:09

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

Türkiye genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Öncesinde son seçim anketi sonuçları 2023 güncel verileri takip ediliyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismini açıklarken Millet İttifakı yaşanan krizlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde karar kıldı. Öte yandan 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını resmen ilan etti. Seçim anket sonuçları nasıl, kim önde ve kazanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin ve adayların oy oranları güncellenmeye devam ediyor. İşte, seçim anketi sonuçları son dakika verileri…

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

Seçim anketi son dakika haberleri takip ediliyor. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi oy oranları araştırılmaya başladı. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile son durum gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde siyasette mesai oldukça yoğun ilerliyor. Seçim anket sonuçları 2023 nasıl, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanacak soruları yanıt arıyor. İşte, güncel veriler...

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anketi sonuçları son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte Türkiye Seçim anket sonuçları 2023 verileri

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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