SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hasan Arat'ın görevi bırakmasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel görevi devraldı. Yücel, seçimlerde aday olduğunu duyurdu. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucusu olurken 2022 yılında Avrupa'da Europe Cup şampiyonluğu yaşamıştı. Futbola ilgisiyle tanınan Yücel, Rafa Silva ve İmmobile transferlerinde öne çıkmıştı. Yücel, Beşiktaş'ta daha önce Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görevler aldı.