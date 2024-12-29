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SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
11:20
SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?
Beşiktaş'ın yeni başkanı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile bugün belli oluyor. 2023 Aralık ayından bu yana başkanlık görevinde bulunan Hasan Arat'ın istifasının ardından görevi Hüseyin Yücel devralmıştı. Olağan şartlarda 2025 Mayıs ayında düzenlenecek seçim bu şartlardan dolayı öne çekildi. Siyah Beyazlı takımda başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı olmak üzere iki aday yer alıyor. Peki, Beşiktaş Başkanlık seçimi hangi kanalda, saat kaçta, adaylar kimler? İşte son gelişmeler