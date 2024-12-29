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Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:20

SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile bugün belli oluyor. 2023 Aralık ayından bu yana başkanlık görevinde bulunan Hasan Arat'ın istifasının ardından görevi Hüseyin Yücel devralmıştı. Olağan şartlarda 2025 Mayıs ayında düzenlenecek seçim bu şartlardan dolayı öne çekildi. Siyah Beyazlı takımda başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı olmak üzere iki aday yer alıyor. Peki, Beşiktaş Başkanlık seçimi hangi kanalda, saat kaçta, adaylar kimler? İşte son gelişmeler

SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

Beşiktaş başkanlık seçimi bugün gerçekleşiyor. Seçim heyecanı yaşanırken gözler iki adaydan hangisinin kazanacağı çevrildi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli olurken her iki adayında yönetim kurulu listeleri yer aldı. Peki, Beşiktaş Başkanlık seçimi hangi kanalda, saat kaçta, adaylar kimler?

SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemleri saat 17:00'a kadar devam edecek.

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SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hasan Arat'ın görevi bırakmasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel görevi devraldı. Yücel, seçimlerde aday olduğunu duyurdu. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucusu olurken 2022 yılında Avrupa'da Europe Cup şampiyonluğu yaşamıştı. Futbola ilgisiyle tanınan Yücel, Rafa Silva ve İmmobile transferlerinde öne çıkmıştı. Yücel, Beşiktaş'ta daha önce Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görevler aldı.

SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ |

Hüseyin Yücel: Mete Vardar, Onur Göçmez, Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Sertaç Yazar
Serdal Adalı: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven

SEÇİM BAŞLADI! Beşiktaş Başkanlık Seçimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başkanlık Seçimi hangi kanalda?

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BEŞİKTAŞ BAŞKANLARI

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023: Hasan Arat

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