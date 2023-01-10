Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

Seçim tarihi yeni yılla birlikte gündemdeki yerini aldı. Türkiye genel seçimleri bu yıl gerçekleşecek. Bir süredir üzerinde durulan erken seçim ihtimaline ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak da adlandırılan genel seçimler için tarih belli ancak erkene çekilme ihtimali de gündemde. Peki, 2023 seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı? İşte, detaylar…