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Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:13

Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

Seçim tarihi yeni yılla birlikte gündemdeki yerini aldı. Türkiye genel seçimleri bu yıl gerçekleşecek. Bir süredir üzerinde durulan erken seçim ihtimaline ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak da adlandırılan genel seçimler için tarih belli ancak erkene çekilme ihtimali de gündemde. Peki, 2023 seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı? İşte, detaylar…

Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

Seçim ne zaman sorusu yanıt arıyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının da seçileceği Türkiye genel seçimleri ne zaman yapılacak konusunda merak giderek artıyor. Geçtiğimiz gün A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bayramdan sonra seçime gidilebileceğini aktardı. Peki, seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 seçim tarihi hakkında merak edilenler…

Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

2023 SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Seçimlerin öne çekilmesine ilişkin konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

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Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

Kandemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"

Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir

Sandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.

2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez.

Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 Seçim tarihi hakkında dikkat çeken açıklama!

"HDP'nin kendi adayı ile seçime girecek olması - Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Oradan çıkacak adayın bizim açımızdan hiç önemi yok. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz. Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz.

Bir şurayı geçelim. Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Seçim beyannemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile yarın bir toplantı daha yapacağız. Her şey dahil, seçimler, sloganlar, seçim beyannememiz önümüzdeki günlerde milletimiz ile paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır."

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