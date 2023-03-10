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Giriş Tarihi: 10.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 14:08

Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe'de!

Seçim ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonların merakla beklediği seçim kararı bugün duyurulacak. Alınan karar sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi açıklayacak. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilirken öte yandan "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte yanıtı!

Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

Seçim ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi kararı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YKSK) takvimi ile seçim süreci resmen başlayacak. Bu noktada oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenlerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

SON DAKİKA | TÜRKİYE SEÇİME GİDİYOR! SEÇİM KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 10 Mart Cuma bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

Bugün alınacak kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak. Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu takvimi belirleyecek.

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Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için 14 Mayıs tarihini işaret etmişti. Takvime ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Süreç şöyle işleyecek:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak bugün seçimleri yenileme kararı alacak ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.

Karar ile birlikte bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.

YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

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