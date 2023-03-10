Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.

Karar ile birlikte bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.

YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.