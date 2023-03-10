Seçim ne zaman yapılacak? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Beştepe’de!

Seçim ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonların merakla beklediği seçim kararı bugün duyurulacak. Alınan karar sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi açıklayacak. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilirken öte yandan "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte yanıtı!