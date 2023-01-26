Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçim tarihi belli oldu! Bu noktada "2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak, 2023 son seçim anketi sonuçları nasıl?" soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı halka sesleniş konuşmasında son noktayı koydu ve uzun süredir gündemi meşgul eden tarihi duyurdu. Böylece tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi konusu netleşmiş oldu. İşte, 2023 seçim tarihi ve anket sonuçlarında son durum…