Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

Geçtiğimiz gün duyurulan Millet İttifakı adayı ile beraber seçim tarihi de gündemdeki yerini aldı. 6'lı masa aylar sonra beklenen o açıklamayı yaptı. Açıklama sonrası "2023 seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Depremzede vatandaşların da seçimlerdeki haklarından mahrum kalmaması adına bir kararname hazırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." dedi. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi? İşte tüm bu detaylar.