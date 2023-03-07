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Haberler Yaşam Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:47

Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

Geçtiğimiz gün duyurulan Millet İttifakı adayı ile beraber seçim tarihi de gündemdeki yerini aldı. 6'lı masa aylar sonra beklenen o açıklamayı yaptı. Açıklama sonrası "2023 seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Depremzede vatandaşların da seçimlerdeki haklarından mahrum kalmaması adına bir kararname hazırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." dedi. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi? İşte tüm bu detaylar.

Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler gözünü seçim tarihine çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermişti. Bu kapsamda ise "2023 seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?" soruları yanıt arıyor. İşte milyonların beklediği seçim tarihi ile ilgili detaylar.

Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs'ı işaret ederek şunları ifade etti;

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Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

"Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz."

Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Depremzedelerin oy kullanımı için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir."

Seçim tarihi için flaş açıklama! 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ne zaman yapılacak, seçim tarihi kesinleşti mi?

"Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz."

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