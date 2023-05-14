SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Türkiye Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs'ta öne çıkanlardan biri de seçim yasakları oluyor. Bu tarihi günde milyonlarca seçmen sandık başına gidecek ve gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem Milletvekilliği için oylarını kullanacak. YSK geçtiğimiz günlerde "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularına yanıt vermişti. Yasaklar, ülke genelinde 13 Mayıs saatler 18.00 itibarıyla başladı. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; Seçim yasakları maddeleri nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek? İşte detaylar.