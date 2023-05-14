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Giriş Tarihi: 14.05.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 00:12

SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Türkiye Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs'ta öne çıkanlardan biri de seçim yasakları oluyor. Bu tarihi günde milyonlarca seçmen sandık başına gidecek ve gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem Milletvekilliği için oylarını kullanacak. YSK geçtiğimiz günlerde "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularına yanıt vermişti. Yasaklar, ülke genelinde 13 Mayıs saatler 18.00 itibarıyla başladı. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; Seçim yasakları maddeleri nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek? İşte detaylar.

SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu YSK ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları maddeleri açıklandı. Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, bilindiği üzere seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularını gündeme taşıdı. Bu yasaklar arasında Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olması gibi detaylar da yer alıyor. Peki, Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek? İşte o detaylar.

SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu YSK ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

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SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu YSK ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu YSK ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu YSK ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

SEÇİM YASAKLARI 2023

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

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