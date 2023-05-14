SEÇİM YASAKLARINA DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yasakları neler, ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları maddeleri açıklandı. Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, bilindiği üzere seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda "Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularını gündeme taşıdı. Bu yasaklar arasında Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olması gibi detaylar da yer alıyor. Peki, Seçim yasakları nelerdir, ne zaman saat kaçta bitecek? İşte o detaylar.