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Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:08

YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

Seçimlere oldukça kısa bir süre kala seçmen kağıtları da gündeme geldi. Kişilerin oy kullanacakları sandık ve sıra numaralarının yer aldığı bu belgeler ilçe seçim kurullarınca seçmenlerin adreslerine dağıtılıyor. Hal böyleyken ise "Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. YSK tarafından paylaşılan seçim takviminde gündeme gelen bu konuya da yer verilmişti. Peki, Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte YSK takviminde yer alan o tarih ve detaylar.

YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

Seçmen bilgi kağıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kağıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.

YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

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YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

Ayrıca YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden de nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler

YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

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