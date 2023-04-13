YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

Seçmen bilgi kağıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kağıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.