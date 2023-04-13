YSK takvimi ile Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? 2023 Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih açıklandı!

Seçimlere oldukça kısa bir süre kala seçmen kağıtları da gündeme geldi. Kişilerin oy kullanacakları sandık ve sıra numaralarının yer aldığı bu belgeler ilçe seçim kurullarınca seçmenlerin adreslerine dağıtılıyor. Hal böyleyken ise "Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. YSK tarafından paylaşılan seçim takviminde gündeme gelen bu konuya da yer verilmişti. Peki, Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte YSK takviminde yer alan o tarih ve detaylar.