Son seçim anketi sonuçları belli oldu! SEÇMEN NE DİYOR? 2023 Seçim anketlerinde Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde?

Seçim anket sonuçları, seçimlerin başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yapılacağı tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. 6'lı masanın da Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle beraber Türkiye'de seçim süreci resmen başladı. Bu kapsamda "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. Peki, Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? İşte 2023 son seçim anketi sonuçları ve oy oranları…