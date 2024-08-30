Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:08
SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi
Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) olarak bilinen Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından düzenlenen yardım desteği için gözler 2024 ödemelerine çevrildi. Konu hakkında gerekli açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının resmi internet sitesinde duyuruldu. Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi için başvurunun detayları belli oldu. Peki, Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? 2024 SED ödemeleri tıkla-başvur!