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Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:08

SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) olarak bilinen Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından düzenlenen yardım desteği için gözler 2024 ödemelerine çevrildi. Konu hakkında gerekli açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının resmi internet sitesinde duyuruldu. Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi için başvurunun detayları belli oldu. Peki, Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? 2024 SED ödemeleri tıkla-başvur!

SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) adı altında her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleşiyor. Bu kapsamda SED ödemeleri için 2024 başvuruları mercek altına alındı. Peki, Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? 2024 SED ödemeleri tıkla-başvur!

SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuğu okula giden ailelere büyük bir destek müjdesi geldi. Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Okul masrafları nedeniyle zorlanan ailelere yönelik olarak yapılacak olan destek ödemesinin detayları şu şekilde;

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SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

NASIL YARARLANILIR:

  • Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.
  • Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.
  • Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.
  • Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.
  • Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.
SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
• İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,
• Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.
• İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED ÖDEME TAKVİMİ 2024| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK DESTEK MİKTARI:

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.

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