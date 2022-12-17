Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından sosyal yardımdan yararlanacak olan vatandaşlar "SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte 2022 Aralık ayı SED yardımı ödemeleri hakkında son bilgiler.