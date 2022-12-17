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Haberler Yaşam SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:58

SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Yapılan açıklamanın ardından sosyal yardımdan yararlanacak olan vatandaşlar "SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte 2022 Aralık ayı SED yardımı ödemeleri hakkında son bilgiler.

SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Sosyal ve Ekonomik Destek olarak bilinen SED yardımı ödemelerinin Aralık ayında hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak verilen ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu. Peki; SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ARALIK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli uygulandığını kaydetti.

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SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını bildirdi.

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SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

SED ödemeleri ne zaman yatacak, Aralık ayının kaçında? SED yardımı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

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