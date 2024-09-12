Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
12:35
SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada bu yardım desteğinden faydalanmak isteyen kişiler konu hakkında detayları yakın takibe aldı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yeni eğitim öğretim döneminde çocuğu okula giden aileler için yapılacak. Peki, SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? İşte, SED yardım ödemesi şartları...