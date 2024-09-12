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Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:35

SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Bu noktada bu yardım desteğinden faydalanmak isteyen kişiler konu hakkında detayları yakın takibe aldı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yeni eğitim öğretim döneminde çocuğu okula giden aileler için yapılacak. Peki, SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? İşte, SED yardım ödemesi şartları...

SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 9 Eylül 2024 Pazartesi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte SED ödemeleri için de başvuru ve araştırmalar da hız kazandı. Peki, SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler? İşte, detaylar...

SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

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SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

  • Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,
  • İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,
  • Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,
  • Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,
  • Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,
  • Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.
SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

SED DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.

SED DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Çocuğu okula giden ailelere destek SED yardım ödemesi şartları neler?

Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.

Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

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