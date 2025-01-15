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Haberler Yaşam SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:10

SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

Zamlı SED ödeme takvimi belli oldu. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım tutarlarında artışlar oldu. Bu sosyal ödenekler içerisinde yer alan SED yardımı için de 2025 ödeme tutarları değişti. Bu noktada ise "SED yardımı ne kadar oldu?" sorusu yanıt ararken, aynı zamanda ödeme takvimi de merak edildi. Peki, Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay? İşte, detaylar...

SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

Zamlı SED ödeme takvimi, bu destekten faydalanan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan SED ödemeleri için geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada bu tutarın arttığını, ve ödemelerin ne zaman yatacağını açıklamıştı. Peki, Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

2025 SED ÖDEME TAKVİMİ

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti.

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SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini aktaran Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

ZAMLI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine, geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

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