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SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:10
SED yardımı ne kadar oldu 2025? Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay?
Zamlı SED ödeme takvimi belli oldu. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım tutarlarında artışlar oldu. Bu sosyal ödenekler içerisinde yer alan SED yardımı için de 2025 ödeme tutarları değişti. Bu noktada ise "SED yardımı ne kadar oldu?" sorusu yanıt ararken, aynı zamanda ödeme takvimi de merak edildi. Peki, Zamlı SED ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, hangi ay? İşte, detaylar...