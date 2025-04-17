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SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet): 2025 Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:30
SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet): 2025 Nisan ayı SED ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak her ay düzenli şekilde sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla ilgili nisan ayı ödeme tarihleri netleşti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı SED ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. Peki, 2025 Nisan ayı SED yardımı yattı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?