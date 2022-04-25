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Haberler Yaşam Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 08:02

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten yaşı, mesleği ve hayatına dair detaylarla gündemdeki yerini aldı. Evlilik kararlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu ve birbirlerine "evet" dedi. Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla da oldukça konuşlan ikilinin evlilik haberi sonrası "Seda Sayan'ın kocası eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Seda Sayan'la aralarında kaç yaş fark var?" soruları magazin gündeminin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Çift, vizede yaşanan problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilenler...

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Seda Sayan'ın geçtiğimiz akşam dünya evine girdiği Çağlar Ökten yaşı, mesleği, memleketi ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Gelen bilgilere göre; 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, vizede yaşanan problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. Bu haber aynı ilişkileri gibi magazin gündemini sarsarken "Seda Sayan'ın kocası eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Seda Sayan'la aralarında kaç yaş fark var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kendi gibi sanatçı olan Çağlar Ökten'in hayatı...

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

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Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti… Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

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