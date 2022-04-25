Haberler Yaşam Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 08:02

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı kaç?

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten yaşı, mesleği ve hayatına dair detaylarla gündemdeki yerini aldı. Evlilik kararlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu ve birbirlerine "evet" dedi. Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla da oldukça konuşlan ikilinin evlilik haberi sonrası "Seda Sayan'ın kocası eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Seda Sayan'la aralarında kaç yaş fark var?" soruları magazin gündeminin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Çift, vizede yaşanan problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilenler...