Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile evliliğini noktalayan Gökhan Çıra yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çıra sosyal medya hesabından yeni sevgilisini paylaştı. Kimileri hayırlı olsun yorumu yaparken kimileri kısa sürede sevgili yapmasına tepki gösterdi. Çıra'nın sevgilisini merak edenler ise Sedef Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne sorusuna yanıt arıyor. Sedef Bekiroğlu'nun eski sunucu olduğu şuan ise Ofsayt isimli YouTube kanalı üzerinden program yaptığı biliniyor…