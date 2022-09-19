Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

SEDEF BEKİROĞLU KİM?

Eski sunucu Sedef Bekiroğlu, şuan Ofsayt isimli YouTube kanalı üzerinden sosyal medya fenomenlerini ve gündem olan isimleri ağırladığı bir program yapıyor. Akrep burcu olan Bekiroğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. YouTube kanalında Instagram fenomenlerini ve sosyal medyada gündem olan isimleri konuk olarak gündeme dair sorular soruyor.