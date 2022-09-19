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Haberler Yaşam Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:41

Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile evliliğini noktalayan Gökhan Çıra yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çıra sosyal medya hesabından yeni sevgilisini paylaştı. Kimileri hayırlı olsun yorumu yaparken kimileri kısa sürede sevgili yapmasına tepki gösterdi. Çıra'nın sevgilisini merak edenler ise Sedef Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne sorusuna yanıt arıyor. Sedef Bekiroğlu'nun eski sunucu olduğu şuan ise Ofsayt isimli YouTube kanalı üzerinden program yaptığı biliniyor…

Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Sedef Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, memleketi nere sorusuna magazin gündemini takip edenler yanıt arıyor. Çıra'nın paylaşımlarından sona yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun hayatına dair bilgiler birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanna Çıra, Sedef Bekiroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Sedef Bekiroğlu, akrep burcudur. İşte Sedef Bekiroğlu bilinmeyenleri…

Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

SEDEF BEKİROĞLU KİM?

Eski sunucu Sedef Bekiroğlu, şuan Ofsayt isimli YouTube kanalı üzerinden sosyal medya fenomenlerini ve gündem olan isimleri ağırladığı bir program yapıyor. Akrep burcu olan Bekiroğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. YouTube kanalında Instagram fenomenlerini ve sosyal medyada gündem olan isimleri konuk olarak gündeme dair sorular soruyor.

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Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

SEDEF BEKİROĞLU'NUN INSTAGRAM HESABI

Instagram'da 133.000 takipçiye sahip olan Bekiroğlunun kullanıcı adı @sedef.bekiroglu şeklindedir.

Sedef Bekiroğlu kimdir? Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra sırasıyla; Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi'ne transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

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