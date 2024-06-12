SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.