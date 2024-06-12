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SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:42
SON DAKİKA | Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış
Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli O.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Yavuz G.'yi arama çalışmaları ise sürerken, korkunç cinayet ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Canilerin vahşeti adım adım planladığı belirlendi. İşte detaylar...