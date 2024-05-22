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Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ne demek, içeriği ne? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmî Gazete’de
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:31
Savaş ve Seferberlik Hali Yönetmeliği araştırılıyor. Resmî Gazete'nin 22 Mayıs 2024 tarihli 32.553 sayılı kararları, kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' yayımlandı. Peki, Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar