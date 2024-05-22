Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ne demek, içeriği ne? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmî Gazete’de

SAVAŞ VE SEFERBERLİK HALİ YÖNETMELİĞİ MADDELERİ

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla, seferberlik ve savaş durumlarında devletin ve halkın nasıl organize edileceğini belirler. Bu yönetmelik, askeri ve sivil kaynakların etkin kullanımı, halkın seferber edilmesi ve ulusal savunma stratejilerinin uygulanması gibi konuları kapsar.

Yasal Dayanak ve Karar

Yeni yönetmelik, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan önceki yönetmeliğin yerine geçiyor. Ayrıca, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin İçeriği

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, birçok önemli unsuru içermektedir: