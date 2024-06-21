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Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
00:13
Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile Seğmen Kardeşler halka arz tarihleri sorgulanıyor. Seğmen Gıda halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 59,000,000 lot dağıtımında bulunacak olup 30,00 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 32,96 olacak. Peki; Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Seğmen Kardeşler halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…