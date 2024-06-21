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Giriş Tarihi: 21.06.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 00:13

Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile Seğmen Kardeşler halka arz tarihleri sorgulanıyor. Seğmen Gıda halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 59,000,000 lot dağıtımında bulunacak olup 30,00 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 32,96 olacak. Peki; Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Seğmen Kardeşler halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Seğmen Kardeşler ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Seğmen Kardeşler kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Seğmen Kardeşler halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar

Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

SEĞMEN KARDEŞLER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim A.Ş. halka arzına onay verdi. Seğmen Kardeşler talep toplama tarihleri de belli oldu.

Seğmen Kardeşler halka arzında, 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

SEĞMEN KARDEŞLER HİSSE FİYATI NE KADAR?

Seğmen Kardeşler halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 31,19 olarak belirlendi.

Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

SEĞMEN KARDEŞLER BORSA KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Seğmen Kardeşler 'SEGMN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Toplamda 59.000.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek olan Seğmen Kardeşler Gıda halka arzında paylar şöyle:

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot
Ortak Satışı (Reyhan Mollaoğlu): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Yusuf Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Emine Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Oya Yener): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Meral Yıldırım): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Neval Elaldırsın): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Nihal Özcanlı): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Ömer Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Gülşen Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Birsen Yaka): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Beyhan Değerli): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Ayhan Seğmen): 2.000.000 Lot

Tahmini dağıtılacak pay miktarı:

1,1 milyon katılımcı 38 Lot (1140 TL)
1,5 milyon katılımcı 28 Lot (840 TL)
1,9 milyon katılımcı 22 Lot (660 TL)
2,3 milyon katılımcı 18 Lot (540 TL)
2,7 milyon katılımcı 16 Lot (480 TL)
3,1 milyon katılımcı 14 Lot (420 TL)
3,5 milyon katılımcı 12 Lot (360 TL)
3,9 milyon katılımcı 11 Lot (330 TL)

Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

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