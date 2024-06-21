Seğmen Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Seğmen Gıda halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Seğmen Kardeşler ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Seğmen Kardeşler kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Seğmen Kardeşler halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar