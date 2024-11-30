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Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:46

Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: “Ben meşhur olalı çok oldu!”

Sakarya'da dehşet dolu anlar yaşandı… Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca esnasında yakalanan ve pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şahsı ekipler ikna ederek gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi…

İHA
Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: Ben meşhur olalı çok oldu!

Korkunç olay, 24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta yaşandı. F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: Ben meşhur olalı çok oldu!

Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar erdi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.


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Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: Ben meşhur olalı çok oldu!

YAKALANINCA TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI
Harekete geçen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: Ben meşhur olalı çok oldu!

Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: Ben meşhur olalı çok oldu!

Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.

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