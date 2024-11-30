Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: “Ben meşhur olalı çok oldu!”

Korkunç olay, 24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta yaşandı. F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

