Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
13:46
Şehir eşkıyası öyle şeyler yaptı ki: “Ben meşhur olalı çok oldu!”
Sakarya'da dehşet dolu anlar yaşandı… Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca esnasında yakalanan ve pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şahsı ekipler ikna ederek gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi…