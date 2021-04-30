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Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru metnine ne yazılır?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:21

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru metnine ne yazılır?

17 günlük sokağa çıkma yasağını içeren tam kapanma sürecinde şehir dışı planı bulunan ve zorunlu bir durum olduğunu ispatlayabilen vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak planlarını gerçekleştirebiliyor. Ancak bu izin belgesi olmayanlar şehir dışı seyahati yapamıyor. Yasak süresince zorunlu tutulan seyahat izin belgesi nasıl doldurulur sorusu da bu bağlamda merakla araştırılıyor. Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır, standart başvuru metnine ne yazılır gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar için bu soruyu cevapladık.

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi standart başvuru metnine ne yazılır?

Seyahat izin belgesi ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden ya da e-Devlet'ten temin ediliyor. Başvuru ekranındaki formu doğru şekilde doldurmak önem teşkil ediyor. Bu sebeple pek çok vatandaş " metnine ne yazılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte seyahat izin belgesi nasıl doldurulur sorusunun cevabı…

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi standart başvuru metnine ne yazılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL DOLDURULUR?

Seyahat izin belgesi için e-Devlet'te İçişleri Bakanlığı başlığı altındaki e-Başvuru seçeneğine tıklanır. Açılan seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" bölümüne girilerek form ekranına gelinir. Formda T.C. kimlik numarası, isim soy isim, cep telefonu ve ikamet adresi gibi kişisel bilgiler doldurulur.

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Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi standart başvuru metnine ne yazılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ STANDART BAŞVURU METNİ

Ardından mevcut adres ve gidilecek adres ilgili boşluğa yazılır. Gidilecek hane halkından en az birinin kişisel bilgileri aktarılır. Seyahatin hangi vasıtayla (kişisel araç, toplu ulaşım aracı vs.) gerçekleştirileceği yazılır. Seyahat firması ya da kişisel araç plakası forma eklenir. Ayrıca beraberindekilerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları da forma eklenir. Başvuru sonucu formda belirtilen kişisel telefon numarasına mesaj olarak iletilecektir.

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi standart başvuru metnine ne yazılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Sokağa kısıtlaması uygulanacak 17 gün boyunca şehirler arası ulaşım için vatandaşların temin etmesi gereken belgeye seyahat izin belgesi denir. Bu belgeyle toplu ulaşım araçlarında bilet kesim işlemi gerçekleştirilebilir. İzin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapılmayacaktır.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

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