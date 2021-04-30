Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi standart başvuru metni nasıl doldurulur, ne yazılır?

17 günlük sokağa çıkma yasağını içeren tam kapanma sürecinde şehir dışı planı bulunan ve zorunlu bir durum olduğunu ispatlayabilen vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak planlarını gerçekleştirebiliyor. Ancak bu izin belgesi olmayanlar şehir dışı seyahati yapamıyor. Yasak süresince zorunlu tutulan seyahat izin belgesi nasıl doldurulur sorusu da bu bağlamda merakla araştırılıyor. Şehirler arası seyahat izin belgesi standart başvuru metnine ne yazılır gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar için bu soruyu cevapladık.