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Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 16:56

Şehirler arası gelecek mi? var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

Şehirler arası gelecek mi sorusu, gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından tavsiye kararları Kabine'ye iletildi. Bugün açıklanacak olan Kabine Toplantısı kararları ile beraber var mı, olacak mı konusu da netlik kazanacak. Bilindiği, artan vaka sayısının ardından aralarında şehirler arası seyahat yasağı da bulunan bir dizi yeni önlemin alınması bekleniyor. Peki, 2021 iller arası seyahat yasağı gelecek mi? İşte, hakkında son gelişmeler

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

, Kabine Toplantısı kararları beklenirken en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Salgının ilk dönemlerinde uygulanan şehirler arası kısıtlaması, salgının hafiflemesine bağlı olarak kaldırılmıştı. Vaka sayısının artmasının ardından şehirler arası yasak başta olmak üzere birçok konu Kabine'nin gündeminde bulunuyor. Bu noktada, gelecek mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

ÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan 'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

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Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı açıklama yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI

Başkan 'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

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