Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak!

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.