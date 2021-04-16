Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:14

hakkında açıklama: ? İşte hafta içi hafta sonu !

Kabine Toplantısı'nın ardından kısmı kapanma uygulaması başladı. Bu uygulama ile birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanan sürede seyahat kısıtlamasının olup olmadığı hakkında sorgulamalar gündemdeki yerini aldı. Konu hakkında detaylı bilgilendirmeyi yaptığı açıklama ile duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında; sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uygulanacak. Bu kapsamda; ? neler? İşte şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki bilgiler!

Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

Sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uygulanacak. Ancak kısıtlama olmadığı zaman dilimi içerisine sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyordu. tarafından konuya yönelik açıklama geldi ve bu kapsamda detaylar belli oldu. Buna göre; özel araçla seyahat edilir mi? neler ve hangi günler? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile seyahat yasağı açıklaması!

Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler.

SON DAKİKA