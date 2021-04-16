Şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklama: Özel araçla seyahat edilir mi? İşte hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri!

Kabine Toplantısı'nın ardından kısmı kapanma uygulaması başladı. Bu uygulama ile birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanan sürede seyahat kısıtlamasının olup olmadığı hakkında sorgulamalar gündemdeki yerini aldı. Konu hakkında detaylı bilgilendirmeyi İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında; sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde şehirler arası seyahat yasağı uygulanacak. Bu kapsamda; özel araçla seyahat edilir mi? Şehirler arası yasak saatleri neler? İşte şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki bilgiler!