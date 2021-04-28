Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. 29 Nisan yani yarın itibarıyla 81 ilde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların şehir dışına çıkmalarına da kısıtlama gelecek. Hal böyleyken bazı istisnai durumlar nedeniyle izin belgesi almayan vatandaşlar ikamet ettikleri illerden farklı bir yere özel araçla veya toplu taşıma ile seyahat edemeyecek. Hal böyleyken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün şehir dışına çıkma yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonların kafalarında soru işaretlerine neden olan tüm konular İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi üzerinden şehirler arası seyahat yasağı başlığı altında vatandaşlarla paylaşılmış oldu.