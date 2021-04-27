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Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 07:58

Şehirler arası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanmaya geçildiğini bildirirken şehirler arası ile ilgili son gelişmeler merak edildi. Yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesinde detaylanırken otobüs uçak, , gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olurken belli şartları taşıyan vatandaşlar yol izni alarak seyahat edebilecek. Buna göre; ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasağı var mı? İşte yayınlanan genelge ile seyahat yasağı detayları…

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte şehirler arası milyonların gündemine geliyor. Salgın sebebiyle şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirildi ve zorunlu haller dışında şehirler arası yolculuğu yasağı koyulurken genelge detayları merak edildi. Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi, , kaç gün sürecek konusu İçişleri Bakanlığının açıklamasıyla netlik kazandı. Yayınlanan genelge açıklamasında, şehirler arası yolculuk yasağının detayları paylaşıldı. Böylelikle şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olması karara bağlandı. ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Otübüs, uçak, ?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağında Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

KAÇ GÜN SÜRECEK? OTÜBÜS, UÇAK, ?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR;

YEME İÇME SEKTÖRÜ

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

EĞİTİM

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Tam kapanmada otübüs, uçak, özel araçla seyahat yasak mı?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

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