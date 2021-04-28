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Giriş Tarihi: 28.04.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:41

ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de oldu. 29 Nisan yani yarın itibarıyla 81 ilde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların şehir dışına çıkmalarına da kısıtlama gelecek. Hal böyleyken bazı istisnai durumlar nedeniyle izin belgesi almayan vatandaşlar ikamet ettikleri illerden farklı bir yere özel araçla veya toplu taşıma ile seyahat edemeyecek. Hal böyleyken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün şehir dışına çıkma yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonların kafalarında soru işaretlerine neden olan tüm konular tam kapanma genelgesi üzerinden şehirler arası seyahat yasağı başlığı altında vatandaşlarla paylaşılmış oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs vaka artışını durdurmak amacıyla 17 günlük tam kapanma sürecine geçileceği açıklaması bilindiği üzere 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bu son dakika gelişmesi sonrasında ise "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün şehir dışına çıkma yasak mı?" soruları gündeme taşındı. İşte şehirler arası seyahat yasağının detayları…

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek üzere plan yapan pek çok vatandaş, son kararların ardından şehirler arası seyahat yasaklarıyla ilgili araştırmaya koyuldu. Son kararlara göre, sokağa çıkma yasağı süresince, yani 17 gün boyunca tüm şehirler arası seyahatler izne tabi olacak. Şehirler arası toplu ulaşım araçları (otobüs, tren vs.) yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek.

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, yarın var mı? Şehirler arası seyahat yasağı tam kapanma genelgesiyle duyuruldu!

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

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