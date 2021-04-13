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Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı (seyahat kısıtlaması) açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:51

var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde () açıklaması bekleniyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye risk haritası göz önünde bulundurularak hafta içi hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok şehirde kısıtlama devam ederken , () Kabine gündeminde mi gibi çeşitli sorulara yanıt aranıyor. Yeni kabine toplantısı ile seyahat yasakları yeniden gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Ramazan ayı yasaklarına değinmiş ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 81 il genelinde uygulanacağı bilgisini vermişti. Bugünkü kabine toplantısında ise şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması açıklaması bekleniyor!

Ülke çapında artış gösteren vaka sayılarıyla beraber milyonların gündemine yerleşti. Son olarak Ramazan ayında bir kentten başka bir kente seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar ? () Kabine gündeminde mi gibi sorulara yanıt ararken gözler yeni kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. En son yolculuk izni alınmadan seyahat edilmesine izin verilmemesi kararlaştırılırken kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni ilave tedbirleri açıklamasıyla şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi, şehirler arası yolculuk yasağı (seyahat kısıtlaması) Kabine gündeminde mi sorularının yanıt bulacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Uçakla ve otobüsle yapılan şehirlerarası seyahatlerde farklı, özel araçlarla yapılacak seyahatlerde ise ayrı uygulamalar söz konusu olurken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması açıklaması bekleniyor!

Şu an hali hazırda otobüs, tren, uçak vb gibi toplu taşıma araçları ile seyahat eden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında muaf oluyor. Özel araçları ile seyahat etmek ve herhangi bir koşulu olmayan vatandaşlar ise seyahat edemiyor. Belli sebeplerden ötürü seyahat etmek isteyen vatandaşların EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi tutuluyor.

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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması açıklaması bekleniyor!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirleniyor. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalar devam ediyor.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması açıklaması bekleniyor!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKILMASI SERBEST OLAN ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Kabine gündeminde şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması açıklaması bekleniyor!

İL İL RİSK GRUPLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

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