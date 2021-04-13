Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması Kabine gündeminde mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye risk haritası göz önünde bulundurularak hafta içi hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok şehirde kısıtlama devam ederken şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi, şehirler arası yolculuk yasağı (seyahat kısıtlaması) Kabine gündeminde mi gibi çeşitli sorulara yanıt aranıyor. Yeni kabine toplantısı ile seyahat yasakları yeniden gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Ramazan ayı yasaklarına değinmiş ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 81 il genelinde uygulanacağı bilgisini vermişti. Bugünkü kabine toplantısında ise şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi sorusunun yanıt bulması bekleniyor.