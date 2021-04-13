Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Şehirler arası yolculuk yasağı seyahat kısıtlaması Kabine gündeminde mi?

Ülke çapında artış gösteren vaka sayılarıyla beraber şehirler arası seyahat yasağı milyonların gündemine yerleşti. Son olarak Ramazan ayında bir kentten başka bir kente seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yolculuk yasağı (seyahat kısıtlaması) Kabine gündeminde mi gibi sorulara yanıt ararken gözler yeni kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. En son yolculuk izni alınmadan seyahat edilmesine izin verilmemesi kararlaştırılırken kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni ilave tedbirleri açıklamasıyla şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi, şehirler arası yolculuk yasağı (seyahat kısıtlaması) Kabine gündeminde mi sorularının yanıt bulacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Uçakla ve otobüsle yapılan şehirlerarası seyahatlerde farklı, özel araçlarla yapılacak seyahatlerde ise ayrı uygulamalar söz konusu olurken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;