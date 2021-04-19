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Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 07:55

Şehirler arası , hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

var mı soruları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ülkemizde artan vaka sayıları kısıtlamaları ve yasakları beraberinde getirdi. Bu noktada, hafta içi ve hafta sonu şehirler arası yolculuk saatleri merak konusu olurken, şehirler arası yasak durumu da araştırılıyor. tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken otobüsle, uçakla ve özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı konusuna netlik kazandırıldı. Peki, Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası , şehirlerarası seyahat yasağı hangi günlerde ve saatlerde var? İşte, seyahat yasağı genelgesi ve detaylar

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

Şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması, son Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu oldu. Artan vaka sayısının akabinde kısmi kapanma dönemine geçildi ve şehirler arası seyahat yasağı alındı. tarafından şehirler arası yasağın detayları paylaşılarak kısıtlamaya dair detaylar paylaşıldı. İçişleri'nin genelgesinde, hafta içi ve hafta sonu , hangi illerde ve saat kaçta sorusuna yanıt verildi. Öte yandan, uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası yolculuk yasağı hakkında da bilgi verildi. İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında bilgiler

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor.

Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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