Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi günlerde ve saatlerde var? İşte hafta içi ve hafta sonu İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculuk yasağı genelge detayları!

Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı soruları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ülkemizde artan vaka sayıları kısıtlamaları ve yasakları beraberinde getirdi. Bu noktada, hafta içi ve hafta sonu şehirler arası yolculuk saatleri merak konusu olurken, şehirler arası yasak durumu da araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken otobüsle, uçakla ve özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı konusuna netlik kazandırıldı. Peki, Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehirlerarası seyahat yasağı hangi günlerde ve saatlerde var? İşte, seyahat yasağı genelgesi ve detaylar