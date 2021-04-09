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Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 13:57

var mı, hangi illerde var? ?

Nisan ayı sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken son gelişmeleri merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda 58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna geçmesi ve kırmızı kategoride yer alması Cumartesi yasaklarını da geri getirirken , hangi illerde var, sorularına yanıt aranıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yolculuk izni alınmadan seyahat edilmesine izin verilmemesi kararlaştırılmıştı. Kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyuruldu.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?

ile ilgili son açıklamalar milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Yaklaşan Ramazan ayında seyahat etmeyi düşenen vatandaşlar , hangi illerde var, sorularına yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbir kararları genelgesine göre; hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam ederken şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. Belli sebeplerden il dışına çıkma zorunluluğu olan vatandaşların seyahat izni alması gerekiyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle önlem ve tedbirlerin uygulaması kapsamında 58 il çok yüksek riskli olan kırmızı kategoriye geçerken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?

var. Belli sebeplerden ötürü seyahat etmek isteyen vatandaşların EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi tutuluyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirleniyor. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalar devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKILMASI SERBEST OLAN ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?

İL İL RİSK GRUPLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?
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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Şehirler arası seyahat yasak mı?
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